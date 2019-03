Cagliari, il piano di Eurospin per Pirri: nuovo supermercato, palazzi e ville di lusso

Un nuovo supermercato, palazzi e ville di lusso immerse nel verde. Tutto a pochi passi dal parco di Terramaini, nel grande sterrato che si affaccia sul parcheggio del centro commerciale Auchan. È il piano attuativo presentato dalla società veronese “Spesa Intelligente”, proprietaria della catena di supermercati Eurospin che attende il via libera del consiglio comunale.

L’area oggetto dell’intervento (una superficie di 39 mila 192,32 metri quadrati, vecchi terreni agricoli attualmente campagna incolta) è quella tra via Vesalio, viale Pisano e il tracciato della metropolitana Arst, nella zona di Terramaini. Il complesso prevede fabbricati (in totale 24 mila metri cubi) situati in quattro zone distinte: una zona commerciale/servizi generali; una zona residenziale; una seconda zona destinata a servizi connessi con le residenze e un’ultima zona destinata a ospitare edifici per servizi pubblici.

Come tipologia edilizia residenziale sono state avanzate due proposte: una villa bifamiliare a due piani e l’altra di maggiore concentrazione abitativa corrisponde alle palazzine, in un totale di 4 con altezza complessiva di 12 m e tipologie che variano del bivano al pentavano, dotate anche di aree verdi comuni e parcheggio privato.

Nella proposta di delibera che sarà discussa in consiglio comunale oggi (o domani) anche tante prescrizioni che potrebbero complicare l’iter del progetto: sul piano della viabilità c’è infatti da verificare la compatibilità col confinante parcheggio di Auchan, mentre la vicinanza col parco di Terramaini potrebbe richiedere la necessità verificare l’assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica.