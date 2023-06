Cagliari, esplode la rabbia degli abitanti di via Sassari: “Per noi è diventato impossibile usare l’auto”

Cagliari, esplode la rabbia degli abitanti del centro storico. Stavolta non c’entra però la movida. I residenti sono arrivati a una conclusione: non hanno un metro dove lasciare le proprie macchine, non sanno più come spostarsi e raggiungere le proprie abitazioni nella giungla dei cantieri cittadini. Claudia, a nome dei cittadini di via Sassari, lancia un disperato appello: “Non potete astenervi dal sostenere i cittadini di Cagliari residenti in centro, privati di ogni possibilita’ di parcheggiare l’auto dopo una giornata di lavoro, sfiniti dal caldo. Viale Trieste chiusa, via Sassari chiusa per puro capriccio e giochetti e dispetti nelle stanze di chi si annoia…via Sassari pedonale ma senza concessione ai locali per i tavoli fuori. In mezzo alle discariche a cielo aperto qual e’ il motivo di tutto questo? Che i turisti non vedano auto? Tipo Siddharta prima di uscire dalle porte della citta’? Complimenti a chi decide per noi con tanta attenzione… Vi chiediamo di denunciare…”, le parole degli abitanti di via Sassari a Casteddu Online.