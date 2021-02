Cagliari, esplode la primavera: un weekend da 20 gradi grazie all’anticiclone africano. Migliora il tempo, si alzano le temperature, si prospetta un magico weekend a Cagliari con 20 gradi grazie alla presenza di un anticiclone africano che allontana il freddo e anticipa la primavera. In tanti sceglieranno le passeggiate, massima attenzione per evitare assembramenti proprio ora che stiamo per tornare in zona bianca. Tutti i principali siti italiani specializzati in metereologia confermano l’arrivo di questo maxi anticiclone che dovrebbe proseguire per più di una settimana. Sardegna e Sicilia saranno le due regioni più calde.