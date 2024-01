Cagliari, esordio da sogno per Pereiro nella Ternana: una rete e due assist per l’ex ignorato in rossoblù

Esordio da sogno per Pereiro con la maglia della Ternana. Il trequartista, in prestito dal Cagliari, si è subito reso protagonista della vittoria per 3-1 contro il Cittadella grazie a due assist e un gol. Giornata da ricordare anche per Kourfalidis, autore di una rete e un assist nella vittoria della Feralpisalò contro il Catanzaro.