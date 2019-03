Cagliari, un chilo di eroina in pietra in casa: nei guai operaio

E’ stato uno scambio sospetto presumibilmente di sostanze stupefacenti in via dei Giardini a far scattare l’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari che ieri ha portato all’arresto di due persone: R. F., 47enne, disoccupato e S. S., 48enne, operaio, pregiudicato.

Ma soprattutto il ritrovamento di un chilo di eroina in pietra in casa dell’operaio, per un valore stimato di circa 300mila euro.

I due sono stati fermati da due squadre di militari separatamente: il primo era in auto con la figlia minorenne, è stato trovato in possesso di 10 grammi di eroina. La perquisizione estesa in casa invece ha permesso ai militari di trovare 800 euro in banconote di vario taglio ( per i carabinieri provento dello spaccio), oltre a materiali per la pesatura e confezionamento dello stupefacente. Il secondo invece è stato fermato a piedi, da solo. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire una dose di stupefacente di tipo eroina, mentre in casa nascondeva più di un chilo di eroina in pietra (una volta lavorata può essere triplicata).

I due sono stati arrestati presso il carcere di Uta