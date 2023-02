Cagliari, entro marzo cantieri aperti in viale Trieste e via Roma: stop al traffico sul lato portici

Entro febbraio si parte con il cantiere in viale Trieste. E a stretto giro (marzo) quello per la riqualificazione di via Roma che porterà alla chiusura delle corsie lato portici. Sarà bloccato a lungo il centro della città. E il via ai lavori per i collettori a Pirri porterà a un livello elevato la pressione dei lavori stradali sulla viabilità cittadina. Il sindaco Paolo Truzzu ha messo oggi le mani avanti nel corso della conferenza di presentazione del Global services, il nuovo appalto per la gestione di strade e marciapiedi a Cagliari: tre anni di durata per 600 chilometri di rete viaria (40 di piste ciclabili) dal costo di 12,9 milioni.

Grazie al nuovo servizio ci sarà una struttura organizzata di Pronto Intervento attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, in grado di fare fronte tempestivamente alle situazioni di emergenza che possano creare pericolo per la pubblica incolumità o danni al patrimonio.

“E’ già attivo il numero verde 800116444 per le segnalazioni”, annuncia il sindaco Truzzu, “immaginiamo che verrà preso d’assalto. Col nuovo servizio possiamo intervenire rapidamente anche sugli ascensori”.

“Grazie alle indagini saremo in grado di stabilire le situazioni più critiche e urgenti”. Dichiara l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu, “credo che interverremo su quasi tutta la città”.

Saranno affrontate tutte le situazioni di emergenza in grado di creare pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza stradale, danni di tipo patrimoniale o a terzi e situazioni di grave disagio per l’utenza relativi alla strada. Il servizio sarà attivo H24 come interfaccia con il Comune e l’utenza, per l’acquisizione in tempo reale di tutte le richieste di intervento.