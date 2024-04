Cagliari, entra con una pistola al “Compro oro” di via Garibaldi ma il gestore lo mette in fuga

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tentata rapina a mano armata in via Garibaldi a Cagliari. Un malvivente, col volto coperto da un berretto e un foulard sul viso, è entrato nel negozio Metalgold, il “Compro oro” gestito da Luigi Anedda. Il rapinatore, alla fine si è dovuto “accontentare” del telefonino dell’uomo. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno iniziato le indagini per cercare di risalire al balordo. Se è fuggito senza nemmeno un centesimo, è tutto merito del sangue freddo e del coraggio di Anedda: “Ho iniziato a spingerlo verso l’esterno, lui faceva forza ma senza entrare perché sapeva che ci sono le telecamere. L’ha scarrellata due volte l’arma, penso proprio che fosse vera anche perché sembrava consumata e vecchia”. La paura c’è stata, ma ha prevalso il sangue freddo: “Penso di averlo già visto in passato, dentro il mio negozio. Ho anche dei sospetti”. Eventuali nomi, l’uomo, li ha forniti ai militari, che hanno visionato i filmati di un negozio non distante dal “Compro oro”.

“Ho subito bloccato la sim e tutti i miei conti, anche quelli personali, visto che nel cellulare avevo tutti i dati”, prosegue Luigi Anedda. “È la prima volta che subisco una rapina da quando lavoro in via Garibaldi a Cagliari”.