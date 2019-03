Cagliari, ennesimo supermercato in arrivo a Pirri: “Zedda, vuoi ancora uccidere il commercio in città?”

Palazzi, ville di lusso e, anche, l’ennesimo supermercato. A Pirri, tra via Vesalio e via Pisano, a pochissimi metri dal parco di Terramaini, presto potrebbero arrivare le ruspe per tirare su un nuovo complesso edilizio. Il progetto porta la firma della società veronese “Spesa Intelligente” – che controlla la catena Eurospin – e il via libera da parte del Consiglio comunale è dietro l’angolo. Un nuovo supermercato, quello che potrebbe presto sorgere a pochi passi dall’Auchan, che manda su tutte le furie Gianni Chessa, l’ex assessore comunale ai Lavori Pubblici e neoeletto in Consiglio regionale con quasi quattromila preferenze ottenute col Psd’Az: “La consiliatura Zedda sta finendo, è assurdo che si discuta e si voglia approvare questo piano. È tutto molto sospetto, il sindaco dimissionario vuole forse infliggere un nuovo duro colpo al commercio locale? Ultimamante sta correndo molto”, attacca Chessa, “anche con le nomine fatte nella Città Metropolitana, dove arrivano dirigenti esterni”.

Chessa non ci sta: “Ricordo che Zedda ha sempre detto che i cementificatori di Cagliari eravamo noi del centrodestra e ha sempre fatto il moralizzatore, invece si sta dimostrando un falso moralista”. Anche perché, stando alle accuse lanciate dal leader cagliaritano del Psd’Az, “il sindaco è già stato punito col voto dai cittadini sardi, per fortuna tra poche ore non potrà più fare danni. I cagliaritani, alle prossime comunali, si ricorderanno della parte politica che, negli ultimi otto anni, ha messo in ginocchio la città”.