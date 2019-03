Incidente stradale a Cagliari, una Fiat Punto condotta da un cagliaritano di 78 anni, ha travolto un pedone in via Boiardo all’incrocio con via Tommaso. Il ferito è stato soccorso e trasportato dal 118 all’ospedale Santissima Trinità in codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.