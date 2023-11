Cagliari, ennesimo dramma in via Serpieri: un giovane trovato morto per overdose

Ennesima morte per overdose a Cagliari, in via Serpieri. Un giovane di circa 35 anni è stato trovato senza vita in uno dei tanti punti della strada dove, al riparo da sguardi indiscreti, da tanti anni c’è un via vai di tossicodipendenti. Gli agenti, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni abitanti, hanno appurato che si sia trattato di un decesso legato, purtroppo, alla droga. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. L’ultimo decesso per overdose in città meno di un mese fa, nel rione di Is Mirrionis. Un’emergenza che, soprattutto in certe zone periferiche del capoluogo, sembra non avere davvero fine.