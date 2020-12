Cagliari, encomio solenne per i carabinieri impegnati durante l’emergenza Covid

Visita a Cagliari del genere di corpo d’armata Ilio Ciceri, comandante interregionale dei carabinieri “Podgora”, responsabile dell’arma dei carabinieri per il Centro Italia e la Sardegna, ha fatto oggi visita alla legione carabinieri Sardegna, ricevuto dal comandante, generale di divisione Giovanni Truglio, e da alcuni militari di ogni ordine e grado, fra i quali comandanti di vario livello di reparti ubicati in tutta la Regione e membri della “Rappresentanza Militare”. La finalità della visita in terra sarda, è stata quella di:

consegnare un encomio solenne solenne del capo di stato maggiore della Difesa al comando legione carabinieri “Sardegna”, per le attività svolte dai carabinieri in questo anno di emergenza sanitaria; affrontare il tema dei delicati servizi svolti dai carabinieri per il contenimento della pandemia in corso;

poter meglio conoscere le realtà e le problematiche locali, sia per quanto attiene alle attività dell’arma sul territorio, sia per quanto concerne le tematiche socio economiche, con riferimento anche agli indici di delittuosità che comunque appaiono essere ancora in netto calo.

Pur in una realtà complessivamente serena come quella sarda, è comunque necessario vigilare affinché gli attuali livelli di sicurezza si conservino, vengano implementati e rafforzati i servizi sul territorio, puntando a migliorare sempre la qualità della presenza dell’Arma e la frequenza dei servizi. Nel corso dell’incontro, il comandante interregionale ha rivolto grande attenzione a ogni questione inerente alla sicurezza pubblica, soffermandosi sull’importante funzione svolta dai carabinieri nella costante opera di prevenzione e di presidio, posta in essere in maniera capillare Comune per Comune, soprattutto attraverso la vicinanza e l’ascolto dei cittadini. L’alto ufficiale ha inoltre sottolineato l’importanza della tensione morale che deve orientare ogni giorno l’opera dei carabinieri. Il generale Ciceri, nel corso del proprio intervento ha rappresentato tra l’altro ai militari la sua personale vicinanza, quella dell’Istituzione e il ruolo fondamentale che riveste l’Arma con la propria costante presenza e visibilità, il cui obiettivo principe è, anche in tempi di pandemia, quello di garantire sicurezza reale, effettiva ma anche percepita, con la condizione di serenità che ne consegue, anche e soprattutto attraverso la costante presenza al servizio della popolazione.

MOTIVAZIONE DELL’ENCOMIO Solenne – “Articolazione primaria dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei carabinieri con compiti di direzione, coordinamento, e controllo delle unità dipendenti, in occasione della straordinaria emergenza sanitaria che colpiva il territorio nazionale, con sinergico e corale impegno di tutte le componenti, attuava disposizioni operative, organizzative, sanitarie e logistiche che, in aderenza alle misure di prevenzione sancite dalle autorità di Governo, assicuravano la costante funzionalità dei Reparti a sostegno dei cittadini, nella salvaguardia della salute, preservando la sicurezza pubblica. Le attività, poste in essere con generosa abnegazione, contribuivano ad esaltare il prestigio della Difesa nazionale e dell’Arma dei carabinieri, nel solco della più alte tradizioni di concreta vicinanza alla popolazione”.