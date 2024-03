Cagliari, ecologisti in rivolta in via Roma: “Ecco come vengono rimosse le storiche palme davanti al mare”. Nuova foresta urbana? Per ora solo un cantiere di oltre un anno targato Truzzu e ancora tagli di alberi: “Sono in corso – come da ormai lungo tempo, fra parecchie contestazioni e indagini – i lavori del progetto “Una promenade verde per il lungomare di Cagliari”, predisposto dal noto architetto Stefano Boeri.

Alcuni esemplari di Palma vengono rimossi e s’ignora che fine faranno- spiega Stefano Deliperi, presidente del Gruppo di Intervento Giuridico-

Eppure il progetto in proposito così testualmente è stato descritto: “una parte significativa del progetto è dedicata al verde, in linea con la filosofia di forestazione urbana. Oltre a preservare gli alberi esistenti, saranno piantati più di 200 nuovi alberi e verranno creati 5.700 metri quadrati di aree verdi. Questo nuovo parco cittadino sarà facilmente accessibile da tutta la Via Roma, contribuendo anche a trattenere polveri sottili, assorbire CO2 e mitigare gli effetti dell’urbanizzazione“.

Dovevano esser preservati gli alberi esistenti ed esser piantati più di 200 nuovi alberi.

Allora perché vengono rimosse le Palme?”, conclude Deliperi.