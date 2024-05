Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, ecco tutti i nomi dei 656 candidati alle elezioni: il Psd’Az ripresenta anche gli indagati. Tra i quali anche Nanni Lancioni, il super bocciato delle ultime elezioni regionali. Il partito rilancia, questa volta come candidata ufficiale, anche l’ex numero uno dell’Aspal Maika Aversano, fedelissima dello stesso Lancioni e riecco anche Maurizio Porcelli, in passato assessore alla Cultura ma con Forza Italia. tanti i delusi dalle regionali in campo, molti anche i debuttanti. Moltissimi però anche i debuttanti: medici, avvocati, professionisti di vario tipo, tutti a sognare un posto in consiglio comunale.Per riconquistare palazzo Bacaredda la colazione di centrodestra sosterrà Alessandra Zedda. Il gruppo consiliare cagliaritano uscente di Fratelli d’Italia è confermato praticamente in blocco con Pierluigi Mannino, Corrado Maxia, Stefania Loi, Toto Sirigu, l’ex assessore alla Mobilità Alessio Mereu e Luca Murgia, ex segretario di Truzzu. Nella lista anche Giuseppe Serra studente 18enne, probabilmente il più giovane candidato in tutta Cagliari. Tra le donne più giovani c’è invece l’attivista Chiara Cocco, 22 anni, in lista con i Progressisti. Nei Rformatori in campo il conosciutissimo medico ex del 118 Luigi Cadeddu. Forza Italia punta sull’ex presidente del consiglio Edoardo Tocco, l’oculista Roberta Sulis, il commercialista Filippo Conti e Alessandro Vincis, ex consigliere della Municipalità di Pirri.

Tanti gli uscenti nella lista Sardegna 2020. C’è l’ex assessore di Truzzu Gabriella Deidda (Lavori pubblici) e i consiglieri Alessandro Balletto, Aurelio Lai e Roberta Perra e Andrea Piras.

L’ex capogruppo Psd’Az Roberto Mura tenterà la conferma nelle liste di Alleanza Sardegna assieme al presidente del partito Andrea Floris (ex assessore allo Sport nell’ultima consiliatura).

Nel campo largo, che sostiene l’ex sindaco Massimo Zedda, il gruppo del Pd cambia volto. Confermati Marco Benucci e Rita Polo, i dem ripescano dalle passate consiliature il noto avvocato cagliaritano Giuseppe Macciotta e gli ex consiglieri Davide Carta e Filippo Petrucci.

I Progressisti confermano Anna Puddu, Matteo Massa e Alessio Alias e propongono l’ex consigliere Roberto Tramaloni e l’ecologista Valerio Piga.

Il Movimento 5 Stelle punta sull’ex consigliere Pino Calledda, mentre Alleanza Verdi Sinistra conferma le uscenti Giulia Andreozzi e Francesca Mulas. Sinistra Futura punta su Laura Stochino, presidentessa dell’associazione Gramsci e su Donatella Masala, insegnante. Marzia Cilloccu confermata con Orizzonte Comune. Nella lista Cagliari Avanti l’imprenditore Simone Marroccu, il noto avvocato Gianfranco Piscitelli, la criminologa Emanuela Piredda e Singh Sandeep, imprenditore indiano, e con “Cagliari che vorrei” Adolfo Costa, presidente del comitato di quartiere di Stampace.

Con CiviCa 2024 che sostiene Giuseppe Farris c’è Ettore Businco, ex viceprefetto ed ex assessore al Traffico della giunta Floris, l’ex presidente dei giovani sardisti Alessandro Migliarese e Fabio Macciò, leader del Movimento delle “Magliette bianche” che promuoveva manifestazioni in piazza contro il green pass e l’obbligo vaccinale.

Ma ecco nel dettaglio tutte le liste in campo alle prossime elezioni comunali di Cagliari

GIUSEPPE FARRIS SINDACO

Candidati lista Cagliari: Ilaria Annis; Raffaella Aschieri; Giulia Bertolini; Tiziana Boi; Vanessa Castiglioni; Francesca Cocco; Valentina Cutaia; Romina Ennas; Eliana Lai; Cristina Lampis; Graziella Marchi; Vittoria Marotta; Giulia Moi; Susanna Pintus nota Susy; Maria Letizia Sanna; Eva Simola; Paola Scalas; Pietro Ambrosio; Ottavio Atzeni; Vincenzo Brandi noto Enzo; Ettore Businco; Igor Caddeo; Gian Franco Cappai; Marco Deliperi; Alessandro Depau; Massimiliano Di Todaro; Fabio Macciò; Giovanni Angelo Mascia; Alessandro Migliarese; Gianmario Muggiri; Emanuele Pilia; Marcello Piras; Massimo Ruscazio; Claudio Zoncheddu.

Candidati lista Pirri: Giulia Bertolini; Natasha Cabras; Romina Ennas; Greta Puddu; Maria Letizia Sanna; Ottavio Atzeni; Stefano Bertolini; Vittorio Contena; Massimiliano Di Todaro; Giovanni Emanuele Foddai; Fabio Macciò; Costantino Mazzanobile, Gianmario Muggiri.

Partito democratico: Alessandra Burgio, Marco Benucci, Elena Fontanarossa, Emanuele Boi, Paoletta Garau, Alessandro Cao, Ombretta Ladu, Davide Carta, Marta Mereu, Franco Carucci, Rita Piludu, Sergio Cassanello, Rita Polo, Stefano Deidda, Elsa Girolama Ranno, Carlo Floris, Barba Serra (nota Bibi), Andrea Locci, Laura Soma, Giuseppe Macciotta, Federica Trudu, Massimo Alberto (noto Massimo) Mattana, Desdemona (nota Daisy) Vargiu, Davide Medda, Carlo Augusto Melis Costa, Daniele Melis, Filippo Petrucci, Fabio Pireddu, Mauro Pistis, Marcello Sollai, Vincenzo (noto Enzo) Strazzera, Riccardo Vacca, Sergio Vacca.

Sinistra Futura: Lucia Baiocchi, Michele Boero, Valter Alberto (noto Valter) Campana, Antonello Carai, Emanuele Cioglia, Massimo Delrio, Milena Falqui, Maria Grazia Frailis, Stefano Incani, Roberta Laconi, Sebastiana (nota Tania) Lai, Marianna Ligas, Cesira Loi, Francesca Loriga, Pierpaolo Marras, Donatella Masala, Consolata (nota Consuelo) Melis, Valtere (noto Valter) Merella, Roberto Mirasola, Patrizia Mocci, Asim Vaveed, Francesco Nonnis, Federico (noto Kikko) Orrù, Maria Germana Antonia (nota Germana) Orrù, Giovanni Giulio (noto Giangi) Pala, Maria Silvia Petricci, Maurizio Piludu, Antonella Pinna, Laura Pinna, Simone Piredda, Francesco Pisano, Carlo Serra, Laura Stochino, Silvia Usai.

Progressisti: Matteo Massa, Anna Puddu, Alessio Alias, Alessandra Bertocchi, Fabio Accalai, Lucia Casu, Jacopo Arrais, Chiara Cocco, Ciro Auriemma, Maria Francesca Chiappe, Mauro Cadoni, Antonella De Montis, Alessandro Cao, Federica Diana, Pierluigi Locci, Martina Dotta, Enrico Mele, Susanna Fortunata Fornera, Valerio Piga, Daniela Latti, Michele Pipia (noto Pippia), Federica Laura Maggio, Dietrich Steinmetz, Rosario Mayores Magmanlac, Mariano Strazzeri, Maria Francesca Marrocu, Roberto Tramaloni, Valentina Mereu, Carlo Usai, Flora Missoni, Donatella Mulas, Paola Mura, Anna Rughinis, Anna Rosa Zedda.

Orizzonte Comune: Marzia Cilloccu, Gianluca Aresu, Giada Atzei, Angelica Baldus, Martina Benoni, Donatella Carboni, Isabella Carta, Carla Cuccu, Bruno Demuru, Carla Deplano, Maurizio Fuccaro, Elena Garau, Antonio Gaudino, Marco Ghiani, Sonia Lai, Giovanna Liccardi, Luigi Loi, Raimondo Mandis, Paolo Masala, Simone (noto Canepa) Mereu, Marco Milia, Fabio (noto Mulliri) Mulleri, Monica Mureddu, Alessandro Olisterno, Alberto Perla, Kety Piras, Emiliano Pisano, Marcello Polastri, Alberto Tosini.

Cagliari che vorrei: Adolfo Costa noto Ciccio, Andrea Cardia, Vasco Cogotti noto Vasco, Roberto Zorcolo, Mauro Toffolon, Valentina Pischedda, Antonio Gregorini noto Antonello, Fabio Peara, Maria Grazia Loddo, Roberto Lilliu, Alessia Ibba, Stefania Donaera, Antonio Camboli, Alessandro Pedroni noto Pedro, Stefania Mercurio, Katia Coccoi, Maria Cristina Guarino, Stefania Sanna, Carla Cardia, Francesca Lai, Ilaria Licheri, Giovanni Piano, Cristina Maria Soriga, Silvia Tinti, Rosa Casella nota Rossella, Valter Gerina. Cagliari Europea (Psi-Pri-Fortza Paris): Gianfranco Accocci, Giuseppe Aquila noto Pino, Federica Avagnano, Roberto Bertone, Raffaele Bistrussu noto Lino, Carla Caffarena, Luciano Caboni, Manuela Chia, Pierpaolo Congiu noto Paoletto, Gianfranco Damiani, Gianluca Deidda, Francesco Delussu, Sara Dessì, Ottavio Di Grezia, Daniele Figus, Giovanni Fois, Pierpaolo Frau, Enrico Edoardo Gavassino, Michela Ibba, Francesco Loi, Elisabetta Macis, Roberto Marras, Valentina Orgiana, Rosa Putzu, Elisabeth Rijo, Giuseppe Serpionano noto Serpi, Antonio Serra noto Nuccio. Alleanza Verdi Sinistra: Giulia Andreozzi, Mania Brundu, Dario Cabboi, Valter Canavese, Marco Cocco Norfo, Roberta Colizzi, Luisa Colomo, Anna Luisa De Giorgio nota Lula, Sara Didaci, Michela Garofalo, Alessandra Geddo Lehmann nota Sandra, Rita Guglielmo, Leonello Lai noto Lello, Giampaolo Graziano Ledda, Maurizio Loi, Rossano Mameli, Silvana Meloni, Andrea Moi, Francesca Mulas, Alessandro Murgia, Giacomo Angelo Pala, Helena Pes, Enrico Piano, Amalia Picinelli, Giambattista Piga, Marianna Piras, Carlo Quesada, Andrea Scano, Marta Scanu, Pietro Scanu, Corrado Sorrentino, Guido Spano, Lucia Testagrossa, Emanuela Vigo. Movimento 5 stelle: Peppino Calledda noto Pino, Luisa Giua Marassi, Luciano Congiu, Juliana Vivian Carone nota Giuliana, Cristian Verderame, Giuseppa Alessandra Piras, Michele Bardino, Serena Racis, Walter Zedda, Emanuele Addari, Gabriele Caredda, Laura Bruni, Carlo Poerio, Pierpaola Collu, Mario Spina noto Gemello, Stefano Spina, Simone Barrago, Graziella Pisu, Patrizia Serra, Michelangelo Serra, Margherita Falqui, Francesca Dettori, Amelia Monni, Michele Ortu, Elisabetta Manella, Giovanni Vargiu noto Gianni, Antonio Sandro Friargiu noto Sandro, Monica Masala, Luca Vadilonga, Andrea Murgia, Antonio Farina.

Lega-Alessandra Zedda Sindaco: Federico Deidda noto Federico, Veronica Procopio, Rossano Argiolas, Guglielmo Aru, Marina Francesca Bardanzellu, Beatrice Bene, Marco Campo, Massimo Cannas, Gianni Cauli, Luigi De Micco, Simone Deidda, Laila Di Naro, Georgeta Dobrescu, Stefano Erriu, Maria Grazia Floris, Mario Gabba, Marco Lilliu, Alessandra Lo Piccolo, Emanuele Marino, Fausto Massacci, Marina Rita Monagheddu, Stefano Murgia, Irene Nonnis nota Nonis, Irene Pani, Simona Pili, Manola Pistis, Ignazio Porcu, Lucia Puddu, Maria Luisa Ruggiu, Federica Schivo, Ferdinando Secchi, Roberto Simoni, Carlo Vallebona, Corrado Viola.