Cagliari, ecco tutte le rotte invernali di Ryanair: la novità è il volo per Genova

Ryanair ha lanciato oggi (11 ottobre) il proprio operativo invernale da/per Cagliari con 23 rotte, incluso un nuovo collegamento con Genova, offrendo oltre il 10% di posti in più rispetto all’inverno 2019 e supportando oltre 60 posti di lavoro diretti altamente retribuiti nel settore dell’aviazione presso l’aeroporto di Cagliari. L’operativo per l’inverno ’22 di Ryanair da Cagliari includerà: • 23 rotte totali, inclusa una nuova per Genova • Oltre il 10% in più di capacità rispetto all’ Inverno ’19 pre-covid • Oltre 180 voli a settimana • Oltre 1.700 posti di lavoro in totale, inclusi 60 diretti altamente retribuiti per gli equipaggi Ryanair Ryanair opererà oltre 180 voli settimanali per l’inverno ’22 (+14% vs inverno ’19 pre-pandemia) offrendo ai cittadini/visitatori di Cagliari la più ampia scelta di destinazioni alle tariffe più basse d’Europa, guidando il turismo inbound verso la Regione Sardegna. I clienti possono ora prenotare una meritata vacanza al sole o in città in inverno su Ryanair.com, a partire da soli € 24,99 solo andata per viaggi tra ottobre ’22 e marzo ’23.

ROTTE INVERNO ’22 CAGLIARI Bari Napoli Bologna Palermo Bruxelles Charleroi Parigi Beauvais Budapest Parma Catania Pisa Cuneo Roma Ciampino Genova NEW Siviglia Cracovia Trieste Londra Stansted Torino Malta Venezia Milano Bergamo Verona Milano Malpensa