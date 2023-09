Cagliari, ecco le case popolari: per 36 famiglie primo giorno negli alloggi di via Flumentepido

“La casa è la vita di una famiglia. E da oggi 36 famiglie hanno una nuova casa. I loro occhi felici valgono più di ogni altra cosa”. Così su Facebook il primo cittadino Paolo Truzzu annuncia l’ingresso delle famiglie nelle 36 abitazioni popolari di via Flumentepido. Gli alloggi sono pronti da anni, ma l’annullamento della prima graduatoria, ha costretto gli uffici comunali a realizzare una nuova procedura per le assegnazioni e oggi le consegne.

“Non posso che essere felice per le famiglie che da diverso tempo sono in attesa di una casa”. Commenta Anna Puddu, consigliera comunale dei Progressisti, “ciò non toglie che l’emergenza abitativa non può avere una risposta esaustiva con soli 36 alloggi, visto il forte bisogno abitativo che riguarda tanti/e cagliaritani. Si poteva fare di più e si poteva fare meglio”.