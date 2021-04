Cagliari, ecco la tassa di soggiorno: due euro a notte per turisti in città

Due euro a notte di tassa di soggiorno. E’ quanto dovranno pagare i turisti negli hotel a 4 stelle del capoluogo. Il via libera al provvedimento è stato approvato ieri dal consiglio comunale. Presupposto dell’imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera, per tali intendendosi: alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali, campeggi, villaggi turistici, bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù. Negli hotel a 4 stelle i turisti pagheranno due euro, nelle altre strutture qulcos di meno. Ma anche in maggioranza qualcuno ha storto il naso.

“Il Comune di Cagliari ha introdotto la imposta di soggiorno. Mi sono astenuta: non credo questo sia il momento per porre ulteriori difficoltà, anche burocratiche, agli albergatori, già flagellati. Si poteva aspettare la fine di quest’anno terribile”, ha dichiarato Enrica Endrich, consigliera Fdi, “penso che, in ogni caso, il regolamento che introduce l’imposta andasse condiviso, con un tavolo tecnico come richiesto dalle categorie interessate, quelle che conoscono il settore”.