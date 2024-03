Cagliari, ecco la nuova via Roma più stretta: accanto alle auto foresta urbana e passeggiata pedonale

I dubbi, pochi a guardare i rendering pubblicati dal Comune già da circa due anni, ormai lasciano spazio alla certezza. La nuova via Roma a Cagliari è davvero più stretta per le auto e gli scooter, il taglio delle corsie è più che netto. Gli operai hanno riposizionato una parte degli antichi basoli e basta un colpo d’occhio per rendersi conto della diminuzione dello spazio. Tutto come da progetto iniziale, insomma, con la foresta urbana ideata dall’archistar milanese Boeri approvata dalla Giunta Truzzu si attendono altri mesi di lavori. Il primo tratto della nuova via Roma terminerà a luglio, salvo intoppi, poi via col secondo lotto.

La parte più grossa del lavoro riguarda ovviamente la foresta urbana con le varie zone pedonali e attrezzate. Resteranno le panchine nell’area centrale, in previsione anche qualche fontana. E, soprattutto, molto meno spazio per le marmitte.