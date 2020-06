Cagliari, ecco la nuova via della Pineta: carreggiata ristretta, i nuovi parcheggi accanto ai cordoli della maxi ciclabile. Una settimana fa la foto denuncia dei nostri lettori con le auto accanto ai cordoli, quasi “in mezzo alla strada”. In realtà era proprio questo il progetto, solo che allora i parcheggi non erano stati ancora tracciati di bianco, ora si: la strada si restringe nettamente, anche se i posti auto sono salvi. Ma era già una via pericolosa prima, con tanti incidenti: speriamo che con la nuova rivoluzione del traffico disposta dalla giunta Truzzu non lo sia. Quindi le auto una settimana fa erano parcheggiate correttamente, non era una prova di poca civiltà: solo che gli stalli non erano stati ancora tracciati e dunque resi disponibili ufficialmente. (foto Fabrizio Merella)