Cagliari, ecco il pick up militare che porterà Sant’Efisio a Nora

Ecco il pick up militare che accompagnerà Sant’Efisio per la sagra del 2020. Si tratta di un Amarok della Croce Rossa. E già oggi si trova è in piazzetta Sant’Efisio a Stampace e ha catturato la curiosità dei residenti della zona. Nel cassone troverà posto una teca in legno e plexiglass che custodirà la statua garantendo la sicurezza del simulacro e la visibilità per i fedeli durante il percorso. Niente cocchio coi buoi per il del martire che quest’anno sarà portato in pellegrinaggio a Nora con un mezzo straordinario a causa dell’emergenza Covid.