Cagliari, è un giallo l’incidente sul Ponte Vittorio: “Chi ha visto qualcosa parli”

Un70enne di Sant’Elia, Giuseppe Medda, gravissimo al Brotzu per le ferite riportate ad una gamba e che, almeno sinora, non ha ripreso conoscenza. E gli agenti della polizia Locale, capitanati da Guido Calzia, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto avvenuto a Cagliari, sul Ponte Vittorio verso le 10:30: l’uomo è stato ritrovato sul guard rail, la moto a cento metri di distanza, non distante dalla rotatoria. C’era qualcun altro alla guida della motocicletta? O il settantenne è stato colpito da un’auto pirata? Impossibile avere la certezza di cosa sia accaduto perchè non ci sono immagini di telecamere e perchè nessuno ha rilasciato testimonianze. I Vigili del fuoco sono stati i primi a soccorrere il malcapitato, trasportato poi dal 118 all’ospedale.

E dalla polizia Locale di Cagliari arriva, dopo aver diramato la foto del mezzo ritrovato sull’asfalto, l’appello: “Questa è la moto, se qualcuno avesse visto sarebbe bene che ci contattasse per avere notizie utili a risalire alla dinamica”.