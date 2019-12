Cagliari, è ubriaca ma guida l’auto e travolge una 70enne sulle strisce: denunciata

Brutto incidente stradale in piazza Giovanni XXIII a Cagliari. Una 53enne al volante di una Dacia Musa ha investito sulle strisce una settantenne. L’impatto non è stato leggero e l’anziana è stata trasportata da un’ambulanza del 118 al Brotzu in codice giallo. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia Locale, e per la guidatrice sono iniziati i guai: sottoposta all’alcoltest, è risultata positiva con un tasso alcolemico superiore di 4 volte al limite consentito. Gli agenti non hanno potuto fare altro che ritirarle la patente, sequestrarle la macchina e denunciarlo all’autorità giudiziaria.