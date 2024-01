Cagliari, è tornata a casa l’11enne travolta in via Abruzzi: “E ora mettete le strisce pedonali rialzate”

È durata pochi giorni, fortunatamente, l’odissea di una bambina di undici anni che è stata investita in via Abruzzi a Cagliari da un’auto. La piccola stava attraversando sulle strisce, l’impatto è stato molto forte e, all’inizio, le sue condizioni erano state giudicate gravi. Trasportata al Brotzu, con il supporto dei medici la prognosi è migliorata e la piccola ha potuto lasciare l’ospedale, riabbracciando tutta la sua famiglia. L’ennesimo investimento in via Abruzzi, però, non può passare inosservato. In quella zona, in passato, ci sono stati purtroppo anche incidenti mortali. E i residenti chiedono a gran voce degli interventi risolutivi. La zia dell’undicenne ha deciso di far sentire la sua voce, contattando la nostra redazione: “Non è la prima volta che in quelle strisce vengono investiti dei pedoni. Viviamo in un quartiere dove le macchine corrono molto, e solo per fortuna l’automobilista che ha investito mia nipotina andava piano”.

Che fare? “Ci vogliono le strisce pedonali rialzate”, questo l’appello lanciato al Comune.