“Cagliari è sicura, le prostitute non sono un problema: stiamo per riqualificare Sant’Avendrace”

Al Comune di Cagliari va in scena il “tutti a casa”, Zedda va in Regione e si torna al voto a fine maggio. Ci sono delle questioni irrisolte, tra le quali anche quella legata alla prostituzione nelle ormai “famose” vie periferiche di Sant’Avendrace. Viale Trieste, via Po, via Dolcetta e sino ai viali Monastir e Elmas: una parte dei residenti lamenta poca sicurezza. Fabrizio Rodin, consigliere comunale Pd, cerca di spegnere il fuoco delle polemiche: “Il problema sicurezza è ben altra cosa rispetto a quello della prostituzione. Alcuni cittadini mostrano insicurezza, ma le statistiche del ministero dell’Interno dicono che Cagliari è una città assolutamente sicura. Se alcuni residenti si sentono insicuri è comunque evidente che l’amministrazione comunale non può fare spallucce. In questo senso durante il governo Zedda sono stati individuati corposi finanziamenti che andranno a modificare, nei prossimi anni, Sant’Avendrace, migliorandola”.

Rodin snocciola l’elenco degli interventi: “Via San Paolo, Santa Gilla, le modifiche sulla viabilità e anche l’illuminazione a led. Speriamo che ciò porti i frutti sperati”. E, sul tema della possibile riapertura delle case chiuse, Rodin invita a un’analisi: “Adesso molti sono solleticati dall’aspetto fiscalità, dal gettito fiscale che porterebbe questa attività lavorativa. Una riflessione in più dev’essere fatta, non per scongiurare la possibilità ma neanche per abbracciarla totalmente”.