Cagliari e Quartu protagoniste all’Istria trail: ottimi risultati per il quartetto misto

Si sono fatti valere i 4 sardi che hanno partecipato alla Istria trail, gara qualificante per poter accedere alle finali del circuito mondiale di Chamonix a fine agosto. 5 gare con distanze dai 168 ai 21 chilometri. Erano in cinque, i rappresentanti dei quattro mori, ma all’ultimo uno non è partito per infortunio. Teodoro Antonello Mura e Massimiliano Oppo hanno partecipato alla corsa da 168 chilometri con 6590 metri di dislivello, Manuela Musu ha corso il trail di 69 con 2220 metri di dislivello positivo e Salvatore Schirru e Barbara Pettinao quello di 42 chilometri con 950 metri di dislivello. Prestazione top per Mura, che ha concluso in 30 ore e diciannove minuti, chiudendo novantanovesimo assoluto e quarto di categoria. Una prestazione della compagine sarda che conferma la crescita del movimento, sempre in misura massiccia in queste gare internazionali che vedono la partecipazione di corridori da tutti e cinque i continenti. Numerosi i corridori “elite” che hanno partecipato alla gara che ha visto la vittoria per il settore maschile di Marek Causidis e per il settore femminile di Alessandra Boifava.