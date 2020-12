Cagliari, è morto il 59enne ferito nell’esplosione al Margine Rosso: addio a Gianfranco Belvisi

Non ce l’ha fatta Gianfranco Belvisi, l’avvocato cagliaritano rimasto gravemente ferito sabato sera nella sua villetta del Margine Rosso, a Quartu, a causa di un’esplosione di gas. Le sue condizioni, sin dall’arrivo dei soccorritori, erano parse subito gravi. Il 59enne era stato trasportato all’ospedale Brotzu: lì, i medici hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte, ma alla fine il cuore del legale si è fermato, stamattina, verso le 9:15. La notizia dell’incidente era arrivata in brevissimo tempo alle orecchie degli amici, dei conoscenti e dei colleghi di Belvisi, un avvocato molto conosciuto sia a Quartu Sant’Elena, città nella quale viveva, sia a Cagliari, città dove esercitava la professione forense da tanti anni. Quache ora fa, purtroppo, la tragedia.