Cagliari, è morto a 86 anni Albino Cocco: addio al “professore” di tutte le auto cagliaritane

Il mondo delle automobili non è più lo stesso, a Cagliari. È morto a ottantasei anni Albino Cocco, per tutti il “professore” del macchine: aveva ottantasei anni, avrebbe spento 87 candeline il prossimo primo maggio. Se n’è andato in seguito a del complicazioni ai reni. Lascia tre figli: Davide, Mariano e Giovanna, che già da tempo hanno preso le redini dell’officina di via dell’Agricoltura. Albino, cagliaritano doc, è nato nel rione di Villanova. È salito agli onori delle cronache sul finire degli anni Settanta, quando con Gigi Riva aveva aperto un punto d’appoggio dell’Alfa Romeo in via Bacaredda. Riva ha sempre stravisto per quelle auto, infatti la Giulia 1600, auto simbolo dell’epoca, l’ha acquistata ad appena vent’anni. Albino Cocco ha lavorato in via Cavaro, poi ha trasferito tutto in via Fleming prima di approdare nell’attuale sede nella periferia cagliaritana.

Tra i tantissimi che lo piangono c’è anche io suo caro amico Stefano Porcelli, che in un lungo scritto ha ricordato tutte le prodezze e le conquiste, lavorative, di Albino Cocco. “Ieri sera il nostro amato Albino è venuto a mancare. Per tutti noi è stato e sempre sarà un eroe, un padre amorevole e un esempio di vita. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sa quanto abbia amato questa vita in ogni instante e quanto la sua figura continuerà a vivere nel cuore di ognuno di noi”, così si legge nella pagina Facebook ufficiale dell’azienda. La nostra officina rimarrà chiusa anche nella data di domani 26 aprile. Per chi volesse dedicargli un ultimo saluto, i funerali si terranno sempre domani, martedì 26 aprile 2022, alle 16 nell’atrio del cimitero di San Michele, a Cagliari”.