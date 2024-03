È mancato improvvisamente all’affetto dei suoi cari

Davide Piras

Lo piangono il papà Antonio, la mamma Marirosa, la sorella Martina con Mauro, Carlotta e Camilla ed i familiari tutti.

I funerali avranno luogo martedì 5 marzo alle ore 15:30 presso la Chiesa dei Santi Martiri Giorgio e Caterina in via Scano in Cagliari .

Agenzia funebre Don Bosco 3887869350