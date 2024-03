Cagliari, è libero il gambiano 25enne sorpreso a vendere droga in piazza del Carmine: “Non era sua”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dai domiciliari alla libertà in poche ore. Il gambiano 25enne arrestato dalla polizia per spaccio in piazza del Carmine a Cagliari è libero sino al prossimo 7 giugno, quando dovrà tornare in tribunale per la scelta del rito, davanti al giudice monocratico Federico Loche. Gli agenti della sezione del Falchi della squadra mobile avevano sorpreso lo straniero, durante un appostamento, mentre stava cedendo ad un cittadino pakistano circa cinque grammi di hashish, dietro il pagamento di 50 euro. Nella sua abitazione avevano poi trovato altre dosi: “Il mio assistito non è uno spacciatore”, spiega l’avvocato Fabio Cannas, “si è trattata di una cessione per così dire estemporanea, ha fatto un favore a un connazionale e, da quanto ne sappiamo, di quei cinquanta euro non ha intascato nemmeno un centesimo, oltre al fatto che lavora. In passato ha fatto il lavapiatti, ora il badante, pulisce l’abitazione di un anziano”.

Nuovo round in tribunale tra due mesi e mezzo.