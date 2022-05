Cagliari e la Sardegna riabbracciano Sant’Efisio dopo due anni di Covid: “Bentornata normalità”

Cagliari, la Sardegna e i turisti si preparano ad abbracciare nuovamente, in modalità normale, Sant’Efisio. Dopo le ultime due edizioni segnate dal Covid, bentornata normalità: il martire guerriero è pronto al viaggio dalla sua chiesetta di Stampace sino a Nora. Campane a festa sin dall’alba nel rione storico, tanti fedeli hanno preferito omaggiare “Efisi” prima del sicuro pienone della mattina. In via Roma ci sono le tribune, le transenne sono state piazzate nel Largo Carlo Felice e nella passeggiata scoperta ci sono già gli ambulanti, paninari e torronai ritornati alla normalità.

Sarà un’esplosione di fede e tradizione, senza restrizioni, senza limitazioni. Un lungo abbraccio, quello di un’intera Isola, che era mancato per troppo tempo.