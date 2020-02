Cagliari e la “giungla” del parcheggio selvaggio: “Camion e auto in doppia fila e nelle ciclabili”

Sopra le piste ciclabili o in doppia fila. Eccoli, i “cafoni” del parcheggio vietato a Cagliari. Nel rione di San Benedetto, per la precisione, come testimoniano le foto e i racconti pubblicati dalla pagina Fb “Senso civico Cagliari”. Gli stalli a pagamento nei vari multipiano, da via Sant’Alenixedda al Parco della Musica, passando per quello di via Manzoni, ci sono. Ma c’è chi sembra far finta di nulla e preferire lasciare la propria vettura in aree vietate. Gli ultimi due casi? Eccoli: tra via Bacaredda e via Romagna un’automobile lasciata parcheggiata negli stalli riservati alle moto e scooter. A pochi metri, ecco un camion in dopoia fila e due auto sopra le strisce pedonali. Quattro casi di violazione del codice della strada, in contemporanea e a pochi metri di distanza.

E, facendo qualche passo in più, in via dei Giudicati un ciclista racconta di essere stato costretto a scendere dalla bicicletta e dover salire sul marciapiede a causa di una macchina con le ruote ben “fissate” sopra la pista ciclabile. Il commento finale è amaro: “Siamo in balia di noi stessi in questa città che è sempre più una giungla”.