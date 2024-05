Cagliari e il miraggio dei parcheggi: centinaia off limits tra Parco della musica e Poetto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La beffa è doppia e, se in un caso era già messa in agenda, nell’altro è stato come un fulmine a ciel sereno. Centinaia di parcheggi off limits a Cagliari tra il Parco della musica e il Poetto. Col mancato trasferimento del mercato di San Benedetto, gli stalli sotto piazza Nazzari restano sbarrati: dal Comune non è arrivata nessuna comunicazione in merito.

In aggiornamento