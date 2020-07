Cagliari, è caos sui rifiuti accumulati al mercato: “Sciopereremo a oltranza”

Scoppia il caos tra i venditori di carne e pesce del mercato civico cagliaritano di San Benedetto. Lo smaltimento dei “rifiuti speciali” (gli scarti di carne e pesce) ha subìto uno stop negli ultimi giorni perchè la società che si occupava del ritiro, la Econord, ha terminato l’incarico. E ora, macellai e pescivendoli, hanno già trovato una nuova società, ma i costi sono decisamente aumentati. E la protesta, con nel mirino il Comune, è dietro l’angolo: “Dovremo pagare un costo fisso giornaliero di due euro, più ventisei centesimi al chilo. In un mese fanno quarantotto euro in più”, e moltiplicati per un anno si tocca la cifra “dei seicento euro. La settimana prossima”, avvisa Massimo Ruggiu, presidente del comitato dei lavoratori del mercato, “vedremo come andrà il ritiro con la nuova ditta, ma l’amministrazione comunale deve venirci incontro con questa spesa, per noi ingiusta. C’erano degli accordi diversi, ci hanno messo con le spalle al muro avvisandoci della fine del ritiro dei rifiuti all’ultimo momento”. E così, pian piano, le celle frigorifere si stanno riempiendo, nei fatti, di spazzatura. “Stiamo uscendo dal duro periodo del Coronavirus, siamo già in crisi e non possiamo sostenere altre spese. Eravamo già pronti a scioperare e protestare da qualche mese, figurarsi ora. Ci organizzeremo, raccoglieremo le adesioni e contiamo di iniziare la protesta tra due settimane, scioperando a oltranza”. Insomma: stando ai boxisti, il Comune non dovrebbe più partecipare alle spese per far portar via gli scarti, e loro non ci stanno.

“È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso”, tuona Ruggiu. “Gli ascensori sono fermi da molto tempo, la scala mobile da anni e hanno pure spostato tutte le bancarelle nella via Tiziano perchè, in via Cocco Ortu, vogliono fare strisce blu ma non le hanno ancora realizzate. Ci sentiamo abbandonati, speriamo che arrivi una risposta chiara dal Comune”. E, magari, “che venga fatto un atto politico per modificare il regolamento legato a questi scarti speciali. Lo sono solo per noi, per tutte le altre persone è, semplicemente, umido”.

