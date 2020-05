Cagliari e Assemini piangono Pino Murgia, muore a 81 anni un famoso restauratore

Di



cagliari

Per decenni ha avuto il suo laboratorio in via Barcellona, da tempo viveva ad Assemini. Il ricordo commosso degli amici del rione cagliaritano: “Ha compiuto restaurazioni importanti anche per la chiesa di Sant’Eulalia, riusciva a far ‘risorgere’ qualunque mobile”