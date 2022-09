Cagliari, due incidenti nella notte: in entrambi i conducenti erano ubriachi.

Nella notte tra giovedì e venerdì a seguito dei rilievi di due distinti sinistri stradali senza feriti, due conducenti di sesso maschile entrambi residenti nel capoluogo, rispettivamente di 47 e 31 anni sono stati denunciati all’autorità giudiziaria dal personale del Corpo di Polizia Locale di Cagliari per guida in stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche.

Nel primo incidente, avvenuto poco dopo la mezzanotte a Pirri, il conducente non è riuscito a controllare la propria autovettura che a forte velocità è andata a colpire alcuni veicoli in sosta e il muro di una privata abitazione, danneggiandoli. A seguito del controllo operato dagli agenti intervenuti, l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico di quasi tre volte oltre il consentito. Inoltre uno dei veicoli in sosta danneggiati è risultato privo di assicurazione obbligatoria, pertanto è stato posto sotto sequestro e il suo proprietario verrà sanzionato.

Nel secondo incidente, avvenuto nei pressi di piazza Yenne e che ha visto coinvolte due auto, uno dei conducenti si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e per tale motivo è stato anch’esso denunciato.

Ad entrambi i conducenti denunciati è stata ritirata la patente di guida ed i rispettivi autoveicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo.