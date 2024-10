Cagliari, due incidenti in pieno centro: una donna con un trauma cranico al Brotzu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Due incidenti in pieno centro e nel giro di un’ora e mezza a Cagliari. In viale CIusa una donna è stata investita da un’auto e ha sbattuto la testa sull’asfalto: soccorsa dal 118, è stata portata al Brotzu in codice rosso per dinamica: è cosciente e gli agenti della pattuglia polizia Locale intervenuti in strada si sono poi dovuti recare all’ospedale per avere tutti i dati della ferita. L’altro schianto in via Cadello, con uno scooterista caduto non distante dal parco di Monteclaro. Poche e superficiali le ferite riportate: anche in questo caso c’è da registrare l’intervento della polizia Locale per tutti i rilievi e verifiche del caso.