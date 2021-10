Cagliari, due giorni di “shopping senza Iva” in tutti i negozi del centro

Shopping senza Iva nei negozi del centro di Cagliari. L’iniziativa, volta a rilanciare il commercio nel centro della città penalizzato dai mesi bui del Covid, prevede che l’1 e il 2 novembre nei negozi venga applicato uno sconto sui loro prodotti pari allo scorporo Iva, quindi: sconto del 18,04% per quelli con tassazione al 22% e del 9,09% per quelli al 10% di Iva.

L’evento.

“Sposo pienamente questa iniziativa e sostengo i programmi della Associazione Strada Facendo che già in altre circostanze ha dimostrato di meritare l’attenzione dell’Assessorato alle Attività Produttive perché puntano allo valorizzazione del commercio cittadino e all’esigenze dell’utenza che sempre più spesso dimostra di apprezzare queste proposte”, dichiara Alessandro Sorgia, assessore comunale alle Attività produttive, “Il Centro Commerciale Naturale Strada Facendo che unisce i commercianti di Via Manno , via Garibaldi e dintorni questa volta ha coinvolto anche alcune attività del Corso Vittorio e di Via Sonnino, questo a dimostrazione che non pensano solo al loro tornaconto, ma sentono forte il bisogno di migliorare la città, in particolare il centro storico, e questo ci fa molto piacere. Mi auguro che in questi giorni i cittadini apprezzino tale iniziativa e contribuiscano a date un po’ di ossigeno ad attività che hanno passato dei momenti veramente difficili negli ultimi tempi”.

Stefano Rolla presidente della Associazione Strada Facendo: “Siamo riusciti finalmente a realizzare la seconda edizione di “Shopping senza IVA”; l’1 e il 2 novembre molti negozi in centro saranno aperti con questa proposta che oltre ad essere definita come una iniziativa promozionale del Centro Commerciale Naturale Strada Facendo, riunisce i commercianti di Via Manno, Via Garibaldi e dintorni del centro storico per ricordare l’importanza del concetto di Sardegna Zona Franca. Il territorio sardo, per sua natura, isolato e svantaggiato necessiterebbe di agevolazioni particolari e come in altre “Zona Franca” d’Italia; una di queste sarebbe l’eliminazione o la riduzione dell’imposta sul valore aggiunto, una zona TAX FREE che aiuterebbe il territorio a svilupparsi e a promuovere i prodotti tipici.

La prima manifestazione del 2019 ebbe un grande successo e fu recepita in tutta la regione con grande consenso. Questa nuova edizione, che si svolge in un contesto particolarmente delicato ma estremamente fiducioso e ottimista, conta la partecipazione di 61 negozi di cui 49 che aderiranno al “Senza IVA” affiancati da altri 12 attività già in vendita promozionale.