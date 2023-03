Cagliari, due corsie tutte per bus e taxi in metà viale Bonaria: tra 10 giorni via Roma chiusa al traffico

Dieci marzo 2023. È ufficialmente iniziato il lungo periodo di cantieri in pieno centro città, tra via Roma e viale Bonaria. In quest’ultima strada, entro domenica la viabilità sarà rivoluzionata: le due corsie che terminano in via Sonnino saranno interamente dedicate ai bus e ai taxi, con i pullman che non dovranno più arrivare al semaforo di viale Diaz ma, arrivando dalla via Roma, potranno proseguire dritti, risparmiando qualche centinaio di metri: “Prima, i bus dovevano fare strada in più, adesso invece i tempi saranno migliori”, spiega il dirigente della Viabilità, Daniele Olla. E da lunedì 20 marzo scatta la rivoluzione in via Roma, per la nuova passeggiata firmata dall’archistar Stefano Boeri: primo lotto dei lavori sino a qualche giorno prima di Sant’Efisio e, subito dopo il ritorno del santo a Stampace, via ai lavori in piazza Matteotti. L’obbiettivo è quello di terminare tutto prima dell’inizio ufficiale dell’estate, per evitare problemi con l’arrivo dei primi turisti. Le corsie lato portici di via Roma saranno vietate alle auto e la circolazione sarà tutta concentrata sul lato mare.

E i commercianti incrociano le dita. Nicola Pica, titolare di un negozio di abbigliamento all’angolo tra via XX Settembre e viale Bonaria, è uno di loro: “Non abbiamo avuto nessun preavviso per l’inizio dei lavori, ho difficoltà a fare arrivare i miei fornitori, siamo proprio nel periodo dell’anno in cui ci facciamo portare i nuovi abiti per il cambio di stagione, si passa dal freddo al caldo. Speriamo, tra dieci giorni massimo, di non avere più limtiazioni”. A tal proposito, lo stesso Olla annuncia che “sono previste due postazioni di carico e scarico proprio davanti alle attività commerciali”. Intanto, soprattutto nelle ore di punta si sono registrate lunghe code sin dalla via Roma, per arrivare al viale Diaz. Con qualche carreggiata in meno, i cagliaritani dovranno comunque iniziare ad abituarsi ai disagi, soprattutto da lunedì 20 marzo.