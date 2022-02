Cagliari, “due compagni positivi: da sola in aula perché ho fatto il terzo vaccino 7 giorni fa” (VIDEO)

I suoi compagni? Da ieri e per altri otto giorni potrà vederli solo attraverso lo schermo del pc. Unica studentessa di una classe quarta del Martini di viale Ciusa a Cagliari, ecco il racconto di una sedicenne (il volto è oscurato per chiari motivi di privacy). Ieri la comunicazione del secondo caso di positività in classe. Per chi non ha completato il ciclo vaccinale o l’abbia concluso da più di 120 giorni, a livello di contatti stretti, scatta la dad: “Sono l’unica ad avere tre dosi, l’ultima ricevuta la settimana scorsa”, racconta a Casteddu Online. “Quindi, rientro nella tipologia di studente che deve fare attività in presenza. Niente dad, se non vengo in classe mi segnano l’assenza”.

Un paradosso, per quanto rientri appieno tra le regole del Governo: “Sono qui insieme ai banchi vuoti, unica sopravvissuta che può seguire le lezioni in presenza. Per me è assurdo”.