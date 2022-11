Cagliari, due anni di cantieri caos e lavori per la nuova metro: “I ritardi principali in via Roma”

Un ritardo, l’ennesimo rispetto all’ultimo annuncio, che sembra fare da apripista a nuovi cantieri e caos per gli automobilisti. La metropolitana in via Roma passerà non prima della fine del 2024. Solo qualche mese fa il sindaco Paolo Truzzu aveva dettato i tempi, prevedendo il passaggio dei convogli tra due primavere. Ma poi, stando a quanto trapela, i tempi si sono dilatati perchè bisogna fare i conti con le varie opere da realizzare nella strada-cartolina della città: la nuova passeggiata con tanto di bosco urbano dell’archistar Stefano Boeri, proprio accanto alle corsie dei pullman dove passerà la metro. Una data sicura non c’è ancora, e il direttore centrale dell’Arst Carlo Poledrini non ne fa mistero: “Siamo in attesa di un incontro con l’amministrazione comunale per trovare l’intesa sulla data di inizio dei lavori e di una svolta per piazza Madre Teresa di Calcutta, dove c’è ancora una struttura che non ci consente di iniziare le opere. In piazza Matteotti siamo quasi a posto, per terminare dobbiamo attendere che l’Egas sostituisca dei tubi del gas sotterranei, sarà necessaria l’attivazione di un altro semaforo per le auto che devono andare in direzione viale La Playa”. E tra le tante corsie di via Roma che, però, si gioca la partita, milionaria, più importante: metro e passeggiata alberata con aree picnic e pure tavoli da ping pong per fare sport, e non solo.

“Prevediamo di terminare i lavori entro la fine del 2024, se non ci saranno problemi. Abbiamo riaperto viale Colombo, in viale Diaz siamo stati rallentati dal ritrovamento di alcuni reperti, la tratta dai campi dell’Ossigeno sino a piazza Repubblica sarà pronta prima dell’inizio del prossimo autunno. Se sarà necessario rafforzeremo il numero degli operai per accelerare su tutti gli interventi”. Una speranza, questa, condivisa da tantissimi automobilisti, che negli ultimi mesi si sono trovati imbottigliati nel traffico in pieno centro città.