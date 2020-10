Cagliari, due alunni dell’Alberti positivi: decine di studenti e 5 prof in isolamento

Un caso nella sede centrale, l’altro in via Ravenna. Oltre 40 ragazzi a casa in attesa del tampone. Il dirigente scolastico: “Contagiati assenti da giorni, test da eseguire per una questione di sicurezza”