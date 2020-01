Cagliari, droga in piazza San Sepolcro: i Baschi Verdi arrestano un 25enne di Dolianova

Di



cagliari

Nella giornata dell’Epifania, la pattuglia dei militari in uniforme era impegnata nel quotidiano controllo economico del territorio, quando un continuo via vai di ragazzi in prossimità delle

scalette di Piazza San Sepolcro ha destato i sospetti