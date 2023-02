Cagliari, dramma in un hotel di via Roma: donna delle pulizie stroncata da un malore

Dramma in un hotel a Cagliari: muore di infarto una donna delle pulizie. La tragedia questo pomeriggio in una struttura ricettiva di via Roma. Dove una donna, di circa 60 anni, che si occupava di pulire le camere è morta per cause naturali. Sul posto anche la volante della polizia, intervenuta solo per le pratiche burocratiche e che ha messo la salma a disposizione dei familiari.