Cagliari, dramma in piazza Italia a Pirri: 62enne si accascia e muore

Una donna di sessantadue anni è morta in serata in piazza Italia a Pirri, stroncata da un malore improvviso che l’ha portata ad avere solo la forza di accasciarsi per terra. I tentativi di rianimazione di una equipe medica del 118, arrivata nel giro di pochi minuti, si sono rivelati purtroppo inutili. Il cuore della 62enne non ha più ripreso a battere, come confermano dalla stessa centrale operativa dell’Areus di via dei Valenzani.

La morte è avvenuta per cause naturali e il corpo è stato già restituito alla famiglia per il funerale.