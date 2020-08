Cagliari, dormiva profondamente nella passerella di Su Siccu: gli agenti lo svegliano, ma non reagisce bene

Li hanno trovati ieri mattina che dormivano beatamente e profondamente a Su Siccu, nella passerella. Inizialmente gli agenti della squadra volante si sono preoccupati per le condizioni di salute di due giovani, ma una volta constato che erano semplicemente addormentati, probabilmente dopo una notte di bagordi, li hanno svegliati. Dopo vari tentativi, è stata la ragazza a svegliarsi per prima spiegando loro che con l’amico si trovavano lì per un sonno ristoratore dopo la serata passata insieme.

Poco dopo anche il ragazzo ha iniziato a riprendersi ma, alla vista dei poliziotti, si è scagliato senza motivo contro cercando di colpirli con calci e pugni. Con non poca difficoltà e dopo vani tentativi di calmarlo, sono riusciti a metterlo in sicurezza all’interno della vettura di servizio.

Il ragazzo, un 32enne cagliaritano incensurato, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura. La reazione a, dir poco esagerata, gli è costata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.