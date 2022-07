Cagliari, doppio incidente tra auto e moto in via Is Mirrionis: due centauri in ospedale.

Nella serata di ieri doppio incidente con feriti nella stessa intersezione della via Is Mirrionis, tra auto e moto. Coinvolte anche alcune auto in sosta. Medesima la dinamica, uguale la causa: l’eccessiva velocità e il sorpasso in corrispondenza di un incrocio. Ad avere la peggio, come sempre, i motociclisti. Gli equipaggi della polizia Locale sono intervenuti insieme alle ambulanze del 118.

Il primo incidente si è verificato alle 13 circa. Il motociclista è stato portato in codice verde al Santissima Trinità.