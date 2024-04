Cagliari, doppia aggressione nel carcere di Uta: “Ora basta, date il taser agli agenti”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora due aggressioni ai danni degli agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Cagliari Uta tra domenica e lunedì scorsi. Nel primo caso un detenuto ha minacciato e sputato contro i poliziotti responsabili di averlo svegliato per il controllo delle inferriate; ieri sera, invece, altri due carcerati hanno appiccato un incendio in cella e poi hanno aggredito gli agenti. Lo denuncia il sindacato Sappe attraverso il segretario per la Sardegna Luca Fais: “Sono stati momenti ad alta tensione quelli vissuti nelle ultime ore. Domenica il detenuto ha sputato al personale reo di averlo svegliato e nei giorni precedenti aveva minacciato gli agenti”, dice il sindacalista. Poi l’episodio di ieri dove “due detenuti hanno appiccato un incendio nella propria cella con un fine ben preciso: una volta intervenuto il personale, nascondendosi nel bagno, hanno teso un’imboscata agli agenti, armati di pentole ed oggetti vari. Successivamente, spostati di sezione, hanno cercato ancora una volta di aggredire i poliziotti. Uno degli agenti è stato morso”. Secondo Donato Capece, segretario generale del Sappe, servono “interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario”. La soluzione per Capece potrebbe essere “la dotazione del taser, lo strumento utile per eccellenza in chiave anti aggressione”.