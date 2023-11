Cagliari, dopo le proteste il Comune sgombera i clochard da via Sonnino: addio a coperte e materassi

Sono state necessarie le proteste di qualche commerciante della zona e l’ennesimo articolo su Casteddu Online per portare il Comune di Cagliari a far sgomberare, per l’ennesima volta, i portici sotto il palazzo comunale tra via Sonnino e piazza De Gasperi da una decina di senzatetto. Spariti materassi e coperte, addio a lenzuola e valigie semirotte. Il blitz, che sarebbe stato svolto nelle ultime ore, ha portato a una “ripulita” di tutta l’area. Durerà? Difficile dirlo: tra le aiuole e le bocchette antincendio qualcuno ha lasciato delle scarpe ancora in buono stato e, prima o poi, dovrà venire a prenderle. Con l’arrivo dell’autunno e il primo vero calo delle temperature, la zona potrebbe presto ritornare punto sicuro per il bivacco, anche di sbandati, visto che uno dei clochard era arrivato a rompere la vetrina dell’ottico Cosentino con una bottiglia di birra.

Ma la domanda principale è una: premesso che chiunque è libero di farsi aiutare oppure no, chi davvero vorrebbe un tetto sicuro sopra la testa sarà aiutato dalle Politiche sociali e dal Comune di Cagliari? O si tratta dell’ennesimo intervento che fa seguito alle lamentele dei cittadini? La verità si saprà solo nei prossimi giorni.