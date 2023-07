Cagliari, dono al Brotzu: l’ambulanza con gufetti e pesciolini che salverà i bambini “nel nome di Giulia”

È un’ambulanza tutta particolare. Con disegni di fondali marini con pesci variopinti e animali del bosco. È stata donata oggi al Pronto soccorso pediatrico del Brotzu in un tripudio di palloncini e animatori per bimbi. Salverà i bambini nel nome di Giulia Zedda, la bimba prematuramente scomparsa a Cagliari qualche anno fa che prima di morire mise in ordine i giocattoli che avrebbe dovuto regalare ai piccoli bisognosi. Nel suo nome è nata un’associazione di volontariato che si occupa di raccogliere e distribuire giocattoli, vestiario, materiale scolastico ecc, alle famiglie in difficoltà.

“Piccoli particolari che emozionano il rosa e l’azzurro che si intersecano, animali del bosco tra i quali il porcospino e il gufo, animali preferiti di Giulia, sommergibili per immergersi nel mare più blu , pesci palla , cavallucci marini ,tartarughe e granchi”, si legge nella pagina Facebook de IL sogno di Giulia, “un insieme di colori naturali e meravigliosi. Lei voleva fare la veterinaria, per salvare tutti gli animali. Ora salverà tanti bambini Anche a livello psicologico. Perché l’ambulanza di Giulia non farà più paura ai bambini. Tante stelline nel tetto ,il sole e la luna. E pensare che un anno fa ancora non avevamo pensato a acquistare l’ambulanza.

Esattamente il 26 luglio 2022 al rientro da Sassari dove avevamo consegnato la stanza colorata e arredata per i bambini di Oncoematologia pediatrica per l’ospedale San Pietro di Sassari mi è venuta l’idea della “Bimbulanza”. E dopo un anno si è avverato anche questo progetto “In viaggio con Giulia”. Ma i progetti non finiscono qui ne abbiamo tantissimi. Grazie a tutti i benefattori che ci sostengono”.