Cagliari, donna investita a Sant’Avendrace sulle strisce pedonali: portata al pronto soccorso. Incidente stradale questa mattina nel quartiere S. Avendrace. Un Fiat Doblò guidato da un 55enne residente nel Nuorese, mentre percorreva la via Po diretto in piazza S. Avendrace, non dava precedenza ad un pedone, una 60enne residente in città, che attraversava la via Po regolarmente sulle strisce pedonali. La donna è stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con un codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari.