Cagliari, donati 4 mila litri d’acqua ai bisognosi. La Caritas: “Il trionfo della generosità”

Di



cagliari

Don Marco Lai: “Piena fiducia verso la Caritas, che ci sta permettendo di garantire il rifornimento dei beni indispensabili destinati ai bisognosi in questo periodo di emergenza. Siamo grati a tutti coloro che ci sostengono in questo sforzo e li invitiamo a continuare a donare per poter far fronte alle richieste»